Глава Минобороны Белоруссии заявил о планах продолжить диалог с Украиной
- РИА Новости
Об этом он сказал, комментируя состоявшийся 14 февраля телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
«Показали друг другу, что открыты к диалогу, и определились, что наш диалог продолжится в дальнейшем», — приводит слова Хренина БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии обсудил с украинским коллегой подготовку вооружённых сил двух стран.
Министры также договорились о посещении военными атташе Украины и Белоруссии учений, проводимых на территории двух государств.