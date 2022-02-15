Глава Минобороны Белоруссии заявил о планах продолжить диалог с Украиной

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Киев выразили намерение продолжить диалог по вопросам безопасности.
Глава Минобороны Белоруссии заявил о планах продолжить диалог с Украиной
  • РИА Новости

Об этом он сказал, комментируя состоявшийся 14 февраля телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Показали друг другу, что открыты к диалогу, и определились, что наш диалог продолжится в дальнейшем», — приводит слова Хренина БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии обсудил с украинским коллегой подготовку вооружённых сил двух стран.

Министры также договорились о посещении военными атташе Украины и Белоруссии учений, проводимых на территории двух государств.

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