Глава МИД Кулеба: Киев сочтёт признание Россией ЛНР и ДНР выходом из Минских соглашений
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«В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», — сказал глава украинского МИД.
По его словам, Киев предупредил об этой позиции своих партнёров.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.
Подробнее — в материале RT.