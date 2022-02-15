Глава МИД Кулеба: Киев сочтёт признание Россией ЛНР и ДНР выходом из Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что если Россия признает независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, то Киев будет считать это «де-факто и де-юре выходом из Минских соглашений».

«В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», — сказал глава украинского МИД.

По его словам, Киев предупредил об этой позиции своих партнёров.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.

Подробнее — в материале RT.