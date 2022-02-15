Украина определила коридор в Чёрном море для захода в порты судов из-за учений России

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Украина определила безопасный коридор в Чёрном море для захода торговых судов в украинские порты из-за учений России, сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.
Украина определила коридор в Чёрном море для захода в порты судов из-за учений России
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«Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировку работы Черноморских портов Украины. Определённый благодаря проведённому исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу», — сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

По его словам, большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны военных учений России.

В декабре украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что власти Украины инициировали переговоры с партнёрами в Черноморском регионе для увеличения количества проводимых учений.

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