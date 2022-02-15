В ДНР заявили о поставке Киевом в Донбасс миномётов и боеприпасов образца НАТО

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о поставке Киевом в Донбасс миномётов и боеприпасов образца НАТО.
В ДНР заявили о поставке Киевом в Донбасс миномётов и боеприпасов образца НАТО
  • РИА Новости

«На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополиное прибыла партия 60-миллиметровых миномётов натовского образца и большое количество мин к ним», — приводит заявление РИА Новости

Кроме того, в Народной милиции ДНР заявили, что в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка размещены станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 американского производства.

Ранее в Донецке заявили, что Генштаб ВС Украины подготовил план вторжения на территории ДНР и ЛНР.

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