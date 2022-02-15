Посольство Индии рекомендовало своим гражданам временно покинуть Украину

Посольство Индии в Киеве рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

«В связи с неопределённостью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чьё пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда», — говорится в сообщении.

Также в диппредставительстве рекомендовали индийским гражданам избегать всех необязательных поездок на Украину и внутри этой страны.

Кроме того, индийских граждан призвали сообщить посольству о своём пребывании на Украине для того, чтобы с ними могли связаться в случае необходимости.

При этом посольство продолжает работу в обычном режиме и предоставляет все услуги гражданам Индии на Украине.

Ранее посольство США в Киеве также призвало находящихся на Украине американцев покинуть страну.