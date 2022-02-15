Депутат Туров прокомментировал предстоящее рассмотрение Госдумой проектов постановлений о ЛНР и ДНР
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«Принятие любого из этих двух постановлений — это событие историческое и для Госдумы, и в первую очередь, для жителей Донбасса, потому что мы говорим, в первую очередь, о совсем другом подходе в этой ситуации», — сказал он.
Туров выразил надежду, что российских парламентариев «услышат в том числе официальные власти в Киеве после таких решений».
«Сегодня будет действительно рейтинговое голосование и наши депутаты, представляющие все регионы России, примут решение, какой из вариантов будет принят», — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.
Подробнее — в материале RT.