Депутат Туров прокомментировал предстоящее рассмотрение Госдумой проектов постановлений о ЛНР и ДНР

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Член комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров в стриме RT «Летучка» прокомментировал запланированное на 15 февраля рейтинговое голосование в нижней палате парламента по двум вариантам постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР.
Депутат Туров прокомментировал предстоящее рассмотрение Госдумой проектов постановлений о ЛНР и ДНР
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Принятие любого из этих двух постановлений — это событие историческое и для Госдумы, и в первую очередь, для жителей Донбасса, потому что мы говорим, в первую очередь, о совсем другом подходе в этой ситуации», — сказал он.

Туров выразил надежду, что российских парламентариев «услышат в том числе официальные власти в Киеве после таких решений». 

«Сегодня будет действительно рейтинговое голосование и наши депутаты, представляющие все регионы России, примут решение, какой из вариантов будет принят», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что один проект подразумевает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен непосредственно главе государства.

Подробнее — в материале RT.

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