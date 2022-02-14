В ЛНР заявили об отработке ВСУ городских боёв в ночное время

Украинская армия отрабатывает ведение боёв в городских условиях в ночное время суток, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«На полигоне в районе населённого пункта Краматорск с подразделениями 81-й аэромобильной бригады проводятся практические занятия по ведению боевых действий в городских условиях в ночное время», — цитирует РИА Новости Филипоненко.

Он добавил, что у населённого пункта Дмитровка британские инструкторы проводят с украинскими военными занятия по отработке стрельб из ПТРК NLAW.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные активизировали воздушную разведку в Донбассе.