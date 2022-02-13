В ЛНР заявили, что ВСУ ведут воздушную разведку в Донбассе
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Как уточняет РИА Новости, полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
«На позициях 1-го батальона 79-й бригады (ВС Украины), в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения», — сказал журналистам представитель оборонного ведомства республики.
По его данным, деятельность разведподразделения ВСУ нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций военных и уточнение координат объектов поражения в ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские военные размещают бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе.