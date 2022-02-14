Зеленский заверил Байдена в обсуждении сферы безопасности в разных форматах
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Зеленский выразил благодарность Байдену «за непреклонную поддержку со стороны Соединённых Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины» и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» украинской стороне.
«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский отметил, что визит Байдена на Украину способствовал бы деэскалации ситуации.