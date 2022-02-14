Зеленский заверил Байдена в обсуждении сферы безопасности в разных форматах

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом сказал, что Киев намерен обсуждать в разных форматах гарантии безопасности. Об этом сообщил офис Зеленского.

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что Зеленский выразил благодарность Байдену «за непреклонную поддержку со стороны Соединённых Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины» и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» украинской стороне. «Мы готовы обсуждать их в разных форматах», — отметил Зеленский. Ранее Зеленский отметил, что визит Байдена на Украину способствовал бы деэскалации ситуации.