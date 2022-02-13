Зеленский заявил, что визит Байдена на Украину способствовал бы деэскалации

В ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что визит собеседника на Украину способствовал бы деэскалации ситуации.

«Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — приводит офис президента Украины слова Зеленского.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве сообщал, что украинский лидер пригласил американского коллегу «как можно скорее» посетить Украину.

Официальные лица из США назвали визит американского лидера на Украину маловероятным.