Зеленский заявил, что визит Байдена на Украину способствовал бы деэскалации

Короткая ссылка
В ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что визит собеседника на Украину способствовал бы деэскалации ситуации.

«Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — приводит офис президента Украины слова Зеленского.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве сообщал, что украинский лидер пригласил американского коллегу «как можно скорее» посетить Украину.

Официальные лица из США назвали визит американского лидера на Украину маловероятным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить