Перестрелку с двумя погибшими в Донецкой области устроили украинские военные, от ранений скончались нацгвардеец и гражданский, сообщила украинская прокуратура в военной и оборонной сфере объединённых сил.

«Двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закреплённого оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, ещё два человека получили ранения разной степени тяжести», — цитирует ведомство РИА Новости.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее украинская полиция сообщила, что в Донецкой области на территории кафе произошла перестрелка, два человека погибли, ещё двое госпитализированы.