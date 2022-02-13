Перестрелку с двумя погибшими в Донецкой области устроили украинские военные
- Legion-Media
«Двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закреплённого оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, ещё два человека получили ранения разной степени тяжести», — цитирует ведомство РИА Новости.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее украинская полиция сообщила, что в Донецкой области на территории кафе произошла перестрелка, два человека погибли, ещё двое госпитализированы.