Полиция Украины сообщила о перестрелке в кафе в Донецкой области
- Legion-Media
«Событие произошло в Гранитном. В результате стрельбы погибли два человека, ещё двоих с ранениями госпитализировали... Полиция начала расследование», — приводит сообщение полиции Донецкой области РИА Новости.
Как уточняется, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями заведения.
Возбуждено уголовное дело.
В апреле 2021 года неизвестный расстрелял автомобиль в центре украинского Днепра, в результате нападения погиб один человек.