Полиция Украины сообщила о перестрелке в кафе в Донецкой области

В Донецкой области на территории кафе произошла перестрелка, два человека погибли, ещё двое госпитализированы, сообщила украинская полиция.

«Событие произошло в Гранитном. В результате стрельбы погибли два человека, ещё двоих с ранениями госпитализировали... Полиция начала расследование», — приводит сообщение полиции Донецкой области РИА Новости.

Как уточняется, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями заведения.

Возбуждено уголовное дело.

В апреле 2021 года неизвестный расстрелял автомобиль в центре украинского Днепра, в результате нападения погиб один человек.