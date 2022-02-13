Полиция Украины сообщила о перестрелке в кафе в Донецкой области

Короткая ссылка
В Донецкой области на территории кафе произошла перестрелка, два человека погибли, ещё двое госпитализированы, сообщила украинская полиция.
Полиция Украины сообщила о перестрелке в кафе в Донецкой области
  • Legion-Media

«Событие произошло в Гранитном. В результате стрельбы погибли два человека, ещё двоих с ранениями госпитализировали... Полиция начала расследование», — приводит сообщение полиции Донецкой области РИА Новости.

Как уточняется, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями заведения.

Возбуждено уголовное дело.

В апреле 2021 года неизвестный расстрелял автомобиль в центре украинского Днепра, в результате нападения погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить