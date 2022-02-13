Политолог Почта объяснил поведение Зеленского, призывающего к санкциям против России

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения превентивных санкций против России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля».
Политолог Почта объяснил поведение Зеленского, призывающего к санкциям против России
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По словам политолога, Зеленский старается позиционировать себя как «решительного руководителя, который в критической ситуации может и способен принимать решения».

«Но дело в том, что его ключевые союзники как раз заявляют о том, что, да, санкции готовят, но будут вводить их, только если что-то случится... Зеленский пытается опередить события», — сообщил эксперт.

При этом сам президент Украины говорит о том, что признаков возможного «нападения» не имеется, отметил Почта.

«Уходя от принципиального вопроса реализации Минских соглашений, он хотел бы по-прежнему заниматься противостоянием с Россией», — подчеркнул собеседник RT.

Он пояснил, что такое поведение украинского лидера объяснимо: в своё время Зеленский одержал победу на выборах «с идеей прекращения войны и преодоления негативного наследия Порошенко», который выступал за силовое решение урегулирования ситуации в Донбассе, заключил специалист.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС к незамедлительному введению антироссийских санкций.

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