Президент Казахстана Токаев почтил память погибших в ходе январских беспорядков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане принял участие в церемонии, посвящённой памяти погибших в ходе январских протестов.

Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия», — заявил Токаев.

Он также сообщил, что поручил оказать материальную помощь семьям погибших.

Как заявили в Генпрокуратуре Казахстана, в республике в ходе массовых беспорядков в стране пострадали 4578 человек.

Погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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