Президент Казахстана Токаев почтил память погибших в ходе январских беспорядков
Об этом сообщается на сайте президента республики.
«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия», — заявил Токаев.
Он также сообщил, что поручил оказать материальную помощь семьям погибших.
Как заявили в Генпрокуратуре Казахстана, в республике в ходе массовых беспорядков в стране пострадали 4578 человек.
Погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.