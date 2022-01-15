В ходе массовых беспорядков в Казахстане пострадали 4578 человек

В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что в республике в ходе массовых беспорядков в начале января пострадали 4578 человек.

«Установлены 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств», — приводит РИА Новости слова начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры страны Серика Шалабаева.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения во время массовых беспорядков в стране.