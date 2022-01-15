Токаев поручил установить точное число погибших среди гражданского населения в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения во время массовых беспорядков в стране.

Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов.

«Акцент был сделан на всестороннем изучении трагических событий... для определения точного числа погибших мирных жителей», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Также Токаев поручил разработать новую нормативно-правовую базу для координации действий правоохранительных органов в критических ситуациях.

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев ранее сообщил, что память о погибших при беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади Республики.

Также уточнялось, что предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.