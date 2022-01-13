В Алма-Ате поставят мемориал в память о погибших при беспорядках силовиках

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Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что память о погибших при беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади Республики.
В Алма-Ате поставят мемориал в память о погибших при беспорядках силовиках
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«Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан», — приводит РИА Новости его слова.

Об этом он рассказал на церемонии прощания с офицером вооружённых сил Сандибеком Хаировым, погибшим при защите города.

Ранее пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба сообщила, что его решение о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к спасению города.

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