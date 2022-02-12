Пушилин: Донецк наблюдает за ситуацией со взрывом на подконтрольной ВСУ территории

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Донецк держит под наблюдением ситуацию со взрывом на подконтрольной ВСУ территории. По его словам, возможно, это были съёмки провокации.
Пушилин: Донецк наблюдает за ситуацией со взрывом на подконтрольной ВСУ территории
  • AP

«Да, действительно, взрыв был, он слышен был в некоторых районах Донецка. Но сразу оперативно всё выяснили, потому что, конечно, ситуацию держим на контроле и обязаны это делать, особенно сейчас», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1—1,5 км от линии соприкосновения, вблизи населённого пункта Опытное.

«Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или ещё что-то», — добавил он.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.

Позднее Пушилин прокомментировал главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщения о взрыве в Донецке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить