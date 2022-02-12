Пушилин: Донецк наблюдает за ситуацией со взрывом на подконтрольной ВСУ территории

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Донецк держит под наблюдением ситуацию со взрывом на подконтрольной ВСУ территории. По его словам, возможно, это были съёмки провокации.

«Да, действительно, взрыв был, он слышен был в некоторых районах Донецка. Но сразу оперативно всё выяснили, потому что, конечно, ситуацию держим на контроле и обязаны это делать, особенно сейчас», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1—1,5 км от линии соприкосновения, вблизи населённого пункта Опытное.

«Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или ещё что-то», — добавил он.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.

Позднее Пушилин прокомментировал главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщения о взрыве в Донецке.