Пушилин: Донецк наблюдает за ситуацией со взрывом на подконтрольной ВСУ территории
- AP
«Да, действительно, взрыв был, он слышен был в некоторых районах Донецка. Но сразу оперативно всё выяснили, потому что, конечно, ситуацию держим на контроле и обязаны это делать, особенно сейчас», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1—1,5 км от линии соприкосновения, вблизи населённого пункта Опытное.
«Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или ещё что-то», — добавил он.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.
Позднее Пушилин прокомментировал главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщения о взрыве в Донецке.