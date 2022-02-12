Глава ДНР Пушилин прокомментировал главреду RT Симоньян сообщения о взрыве в Донецке

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщения о взрыве в Донецке.

По словам Пушилина, «пока всё под контролем».

«Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...», — приводит его ответ Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Как отмечает канал «Донбасс решает», представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал сообщения о взрыве.

«Вы слышали? А я ничего не слышал», — сказал он.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.