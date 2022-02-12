Глава ДНР Пушилин прокомментировал главреду RT Симоньян сообщения о взрыве в Донецке
- AP
По словам Пушилина, «пока всё под контролем».
«Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...», — приводит его ответ Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Как отмечает канал «Донбасс решает», представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал сообщения о взрыве.
«Вы слышали? А я ничего не слышал», — сказал он.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.