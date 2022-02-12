Журналист Семён Пегов посетил ДНР и узнал о том, как работают местные сапёры

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Корреспондент Семён Пегов в рамках проекта WarGonzo специально для RT посетил самопровозглашённую Донецкую народную республику и рассказал, как работают сапёры служб МЧС на фоне множества сообщений о минировании в регионе.
Журналист Семён Пегов посетил ДНР и узнал о том, как работают местные сапёры
  • AP

«Мы напросились к ним в гости, приехали сюда, в республиканский спасательный центр, чтобы вместе с сапёрами посмотреть, как устроены их будни, как часто они выезжают непосредственно в поле», — сказал Пегов в выпуске «Спокойной жизни ждать пока не приходится»: как работают сапёрские службы в Донбассе».

В начале февраля Министерство государственной безопасности ДНР заявило о причастности украинских спецслужб к минированию здания администрации Киевского района Донецка.

При обследовании здания в одном из помещений нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

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