Журналист Семён Пегов посетил ДНР и узнал о том, как работают местные сапёры

Корреспондент Семён Пегов в рамках проекта WarGonzo специально для RT посетил самопровозглашённую Донецкую народную республику и рассказал, как работают сапёры служб МЧС на фоне множества сообщений о минировании в регионе.

«Мы напросились к ним в гости, приехали сюда, в республиканский спасательный центр, чтобы вместе с сапёрами посмотреть, как устроены их будни, как часто они выезжают непосредственно в поле», — сказал Пегов в выпуске «Спокойной жизни ждать пока не приходится»: как работают сапёрские службы в Донбассе».

В начале февраля Министерство государственной безопасности ДНР заявило о причастности украинских спецслужб к минированию здания администрации Киевского района Донецка.

При обследовании здания в одном из помещений нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.