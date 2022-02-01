МГБ ДНР заявило о причастности украинских спецслужб к минированию здания в Донецке
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- РИА Новости
Об этом заявила пресс-служба министерства.
Отмечается, что во взаимодействии с МВД ДНР был предотвращён «террористический акт украинских спецслужб» в здании администрации Киевского района Донецка.
1 февраля по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании здания администрации, после чего сотрудников эвакуировали.
По данным пресс-службы, при обследовании здания в одном из помещений нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
«Данное устройство, состоящее из четырёх 400-граммовых тротиловых шашек и четырёх электродетонаторов, а также поражающих элементов, должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон», — заявили в МГБ.
Сотрудники МВД ДНР уничтожили СВУ на месте обнаружения.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ранения жителя ДНР в ходе обстрела ВСУ.