СК возбудил уголовное дело по факту ранения жителя ДНР в ходе обстрела ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения 56-летнего мирного жителя посёлка Александровка самопровозглашённой ДНР. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, 29 января 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия жилого дома в посёлке Александровка в ДНР.

Дом находился в нескольких сотнях метров от позиций украинских силовиков.

«В результате получил ранение 56-летний мирный житель», — сообщает пресс-служба СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением).

Ранее СК возбудил аналогичное дело по факту ранения другого мирного жителя посёлка Александровка.