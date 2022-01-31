СК возбудил уголовное дело по факту ранения жителя ДНР в ходе обстрела ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения 56-летнего мирного жителя посёлка Александровка самопровозглашённой ДНР. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
По данным следствия, 29 января 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия жилого дома в посёлке Александровка в ДНР.
Дом находился в нескольких сотнях метров от позиций украинских силовиков.
«В результате получил ранение 56-летний мирный житель», — сообщает пресс-служба СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением).
Ранее СК возбудил аналогичное дело по факту ранения другого мирного жителя посёлка Александровка.