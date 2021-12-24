СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в ДНР
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ранение получил 52-летний местный житель, Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, поселок Александровка обстреляли 23 декабря 2021 года. Операцию осуществили военнослужащие ВСУ с применением автоматических гранатометов. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и местное население.

«Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство, либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», — говорится в заявлении СК РФ. 

Как отмечает ведомство, «украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).