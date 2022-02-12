В Минобороны Украины заявили об отсутствии планов по нападению на Россию

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона не планирует нападать на Россию.
В Минобороны Украины заявили об отсутствии планов по нападению на Россию
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По его словам, Киев пойдёт политико-дипломатическим путём, однако страна готова к абсолютно любому сценарию.

«Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем всё, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путём», — цитирует заявление министра с сайта украинского ведомства РИА Новости.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет силой устанавливать контроль над самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

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