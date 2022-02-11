Секретарь СНБО заявил, что Киев не будет военным путём возвращать контроль над Донбассом

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет силой устанавливать контроль над самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Секретарь СНБО заявил, что Киев не будет военным путём возвращать контроль над Донбассом
  • AP

По его словам, Россия «рассказывает небылицы», что Киев будет военным путём возвращать контроль над Донбассом.

«Мы не можем этого делать, потому что мы ответственны за то гражданское население, которое там сейчас находится», — цитирует Данилова РИА Новости.

Он заявил, что если украинские войска пойдут в наступление, то это приведёт к гибели большого числа населения.

Секретарь СНБО утверждает, что для Киева «жизнь человека — наивысшая ценность». 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в стране не планируется каких-либо провокаций и наступательных действий.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

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