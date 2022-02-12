Корреспондент RT Косарев рассказал об обстановке в Донецке

Корреспондент RT Роман Косарев, находящийся в Донецке, рассказал об обстановке в городе на фоне сообщений о том, что там произошёл взрыв.

«Некоторое время назад прошла информация о том, что в городе Донецке произошёл взрыв. Я сам лично взрыва не слышал, мои коллеги тоже его не слышали, но, конечно же, город большой. Чуть позже мы получили подтверждение, что на самом деле взрывная волна прошла, но это случилось не в Донецке, это было на территории, которая не подконтрольна Донецкой народной республике», — сказал он.

Косарев добавил, что в настоящее время на улицах Донецка много людей.

«Многие чувствуют себя угнетёнными, даже можно сказать, что чуть-чуть депрессивно, но всё равно все надеются на лучший исход, на то, что войны не будет, все просят скорейшего мира», — рассказал корреспондент.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве в Донецке.

После этого глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщения о взрыве.

По его словам, «всё под контролем, небольшая движуха на линии соприкосновения».