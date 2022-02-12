В посольстве России в Киеве заявили, что дипломаты продолжают работать
В посольстве России в Киеве заявили, что российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.
- Gettyimages.ru
«Мы продолжаем свою работу», — приводит ТАСС слова представителя посольства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что некоторые сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать территорию Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»