В посольстве России в Киеве заявили, что дипломаты продолжают работать

В посольстве России в Киеве заявили, что российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.

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«Мы продолжаем свою работу», — приводит ТАСС слова представителя посольства. Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что некоторые сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать территорию Украины.