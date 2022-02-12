Глава МИД Украины Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Блинкеном

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон предоставит Киеву усиленную экономическую помощь.
Глава МИД Украины Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Блинкеном
  • AP
  • © Alex Brandon

«Провёл разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном», — написал Кулеба в своём Twitter.

По его словам, помимо помощи в сфере безопасности, США обещали Украине усиленную экономическую поддержку.

Он отметил, что стороны обсудили совместное противостояние «угрозам со стороны России».

Ранее Кулеба заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе разговора подтвердил ему готовность пакета «тяжёлых санкций» для России.

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