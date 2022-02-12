Глава МИД Украины Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Блинкеном
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«Провёл разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном», — написал Кулеба в своём Twitter.
Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
По его словам, помимо помощи в сфере безопасности, США обещали Украине усиленную экономическую поддержку.
Он отметил, что стороны обсудили совместное противостояние «угрозам со стороны России».
Ранее Кулеба заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе разговора подтвердил ему готовность пакета «тяжёлых санкций» для России.