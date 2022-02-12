Кулеба: Боррель подтвердил готовность пакета «тяжёлых санкций» для России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе разговора подтвердил ему готовность пакета «тяжёлых санкций» для России.
Кулеба: Боррель подтвердил готовность пакета «тяжёлых санкций» для России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По словам Кулебы,  с Боррелем состоялось обсуждение текущей ситуации с безопасностью.

«Он подтвердил: пакет тяжёлых для России санкций уже готов», — написал глава украинского МИД в своём Twitter.

Кулеба выразил ЕС благодарность за готовность к решительным действиям.

Ранее парламент Великобритании расширил список оснований для ввода санкций в отношении российских граждан и компаний, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины.

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