Кулеба: Боррель подтвердил готовность пакета «тяжёлых санкций» для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе разговора подтвердил ему готовность пакета «тяжёлых санкций» для России.

По словам Кулебы, с Боррелем состоялось обсуждение текущей ситуации с безопасностью.

«Он подтвердил: пакет тяжёлых для России санкций уже готов», — написал глава украинского МИД в своём Twitter.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Кулеба выразил ЕС благодарность за готовность к решительным действиям.

Ранее парламент Великобритании расширил список оснований для ввода санкций в отношении российских граждан и компаний, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины.