Кулеба: Боррель подтвердил готовность пакета «тяжёлых санкций» для России
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По словам Кулебы, с Боррелем состоялось обсуждение текущей ситуации с безопасностью.
«Он подтвердил: пакет тяжёлых для России санкций уже готов», — написал глава украинского МИД в своём Twitter.
У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
Кулеба выразил ЕС благодарность за готовность к решительным действиям.
Ранее парламент Великобритании расширил список оснований для ввода санкций в отношении российских граждан и компаний, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины.