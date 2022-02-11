В СНБО Украины не нашли оснований для вывоза секретных документов из Киева

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Оснований для эвакуации секретных документов из украинской столицы пока нет, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
В СНБО Украины не нашли оснований для вывоза секретных документов из Киева
  • AP

Он отметил, что на данный момент все украинские учреждения работают в соответствии с утверждённым регламентом.

«На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вывозить, эвакуировать документы... На сегодняшний день никто никуда не двигается», — цитирует Данилова РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование в «безопасные места» на западе страны.

По версии СМИ, эти действия являются «внешним проявлением» того, что «Киев готовится к эскалации ситуации».

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