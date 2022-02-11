В СНБО Украины не нашли оснований для вывоза секретных документов из Киева

Оснований для эвакуации секретных документов из украинской столицы пока нет, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что на данный момент все украинские учреждения работают в соответствии с утверждённым регламентом.

«На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вывозить, эвакуировать документы... На сегодняшний день никто никуда не двигается», — цитирует Данилова РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование в «безопасные места» на западе страны.

По версии СМИ, эти действия являются «внешним проявлением» того, что «Киев готовится к эскалации ситуации».