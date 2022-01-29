The Washington Post: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева

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Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование в «безопасные места» на западе страны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — говорится в сообщении.

Как уточняется, такие действия украинской разведки являются «внешним проявлением» того, что «Киев готовится к эскалации ситуации».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.

Он подчеркнул, что Белый дом постоянно обостряет эту тему, вследствие чего это вызывает «мощную реакцию в мире».

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