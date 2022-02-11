СНБО Украины обсудил внутренние и внешние угрозы в режиме «секретно»

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Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил в режиме «секретно» внутренние и внешние угрозы стране.
СНБО Украины обсудил внутренние и внешние угрозы в режиме «секретно»
  • AP

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Вопрос рассматривался в режиме «секретно». Докладывали представители нашей разведки, представители наших военных», — цитирует его Интерфакс.

По словам Данилова, докладывал и глава украинской Госпогранслужбы. На заседании рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с «намерениями России под предлогом проведения военно-морских учений перекрыть районы Чёрного и Азовского морей».

Секретарь СНБО отметил, что доклады заслушал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции против владеющих телеканалом «НАШ» компаний.

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