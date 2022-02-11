На Украине открыли движение судов в морские порты страны в Азовском море
Открыто движение судов в морские порты Украины в Азовском море, сообщили в Администрации морских портов Украины.
- Gettyimages.ru
«Движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море открыто», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.
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