Политолог Бальбек назвал требование Кулебы к России по поводу военных неслыханной наглостью
- РИА Новости
«Думаю, что любой дипломат в этом мире знает как аксиому: требовать от другого государства представить информацию военного характера — неслыханная наглость. Так себя ведут лишь те, кто заведомо ищет ссоры, а ещё лучше — конфликта. Так потом можно выставить себя пострадавшей стороной: «Мол, смотрите, как меня обидели, не захотели секретные данные предоставить», — пояснил Бальбек.
По его мнению, Кулеба «либо прикидывается наивным, либо демонстрирует неуместную наглость».
Политолог подчеркнул, что украинский дипломат не получит сведений о войсках России на её территории.
«Ему придётся смириться с фактом, что внутри страны мы будем двигать войска, как захотим», — заключил собеседник RT.
Ранее Кулеба заявил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.
Он уточнил, что «Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты её завершения, а также наименование, подчинённость, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».