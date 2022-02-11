Политолог Бальбек назвал требование Кулебы к России по поводу военных неслыханной наглостью

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.

«Думаю, что любой дипломат в этом мире знает как аксиому: требовать от другого государства представить информацию военного характера — неслыханная наглость. Так себя ведут лишь те, кто заведомо ищет ссоры, а ещё лучше — конфликта. Так потом можно выставить себя пострадавшей стороной: «Мол, смотрите, как меня обидели, не захотели секретные данные предоставить», — пояснил Бальбек.

По его мнению, Кулеба «либо прикидывается наивным, либо демонстрирует неуместную наглость».

Политолог подчеркнул, что украинский дипломат не получит сведений о войсках России на её территории.

«Ему придётся смириться с фактом, что внутри страны мы будем двигать войска, как захотим», — заключил собеседник RT.

Ранее Кулеба заявил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.

Он уточнил, что «Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты её завершения, а также наименование, подчинённость, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».