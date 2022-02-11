Козак: Госдеп США передал странам НАТО инструкцию о затягивании переговоров по Донбассу

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Госдеп США распространил среди стран — членов НАТО инструкцию о затягивании переговоров по Донбассу.
Козак: Госдеп США передал странам НАТО инструкцию о затягивании переговоров по Донбассу
  • © Владимир Астапкович

По его словам, Россия получила от своих друзей в одной из стран НАТО «документ — инструкцию Госдепартамента США всем странам — членам НАТО», в которой говорится о том, как вести переговоры с Москвой касательно  «урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений».

«Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик», — цитирует Козака РИА Новости.

Также Козак заявил, что встреча советников нормандского формата в Берлине показала, что трое из четырёх участников переговоров не готовы к выполнению Минских соглашений.

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