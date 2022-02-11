Козак: Госдеп США передал странам НАТО инструкцию о затягивании переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Госдеп США распространил среди стран — членов НАТО инструкцию о затягивании переговоров по Донбассу.

По его словам, Россия получила от своих друзей в одной из стран НАТО «документ — инструкцию Госдепартамента США всем странам — членам НАТО», в которой говорится о том, как вести переговоры с Москвой касательно «урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений».

«Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик», — цитирует Козака РИА Новости.

Также Козак заявил, что встреча советников нормандского формата в Берлине показала, что трое из четырёх участников переговоров не готовы к выполнению Минских соглашений.