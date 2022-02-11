Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о предельном накале обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

«Есть ситуация на линии соприкосновения — она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать всё оружие, которое у неё было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, он вполне допускает, что если будет развязано полномасштабное наступление, включающее уничтожение мирных людей и гражданских объектов в населённых пунктах, то «Россия может предпринять такие шаги».

«Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.