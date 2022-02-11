Пушилин заявил о предельном накале обстановки на линии соприкосновения в Донбассе

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о предельном накале обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
Пушилин заявил о предельном накале обстановки на линии соприкосновения в Донбассе
  • AP

«Есть ситуация на линии соприкосновения — она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать всё оружие, которое у неё было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, он вполне допускает, что если будет развязано полномасштабное наступление, включающее уничтожение мирных людей и гражданских объектов в населённых пунктах, то «Россия может предпринять такие шаги».

«Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить