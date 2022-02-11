Пушилин заявил об обнаружении в ДНР 130 массовых захоронений гражданских лиц

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР обнаружили 130 массовых захоронений гражданских лиц, погибших в результате украинской агрессии.

«На сегодняшний день только на территории Донецкой народной республики обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии. Речь идёт о массовых захоронениях гражданских лиц, убитых во время операции вооружённых формирований Украины на территории ДНР: это Снежное, Дебальцево, Харцызск, Иловайск», — цитирует его ТАСС.

С 2014 года в результате боевых действий в самопровозглашённых ДНР и ЛНР погибли около 9 тыс. человек.

Эти данные привёл начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников в ходе конференции «Опалённая память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения».