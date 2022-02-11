Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

Короткая ссылка
В посольстве Соединённых Штатов посоветовали согражданам не приезжать на Украину, а американцев, уже находящихся на территории страны, призвали как можно скорее покинуть Украину.
Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину
  • AP

Рекомендации опубликованы на сайте посольства США в Киеве.

«Не путешествуйте на Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; тем, кто находится на Украине, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом», — говорится в сообщении.

22 января МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину. Также британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины.

В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий на Украине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить