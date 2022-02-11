Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину
- AP
Рекомендации опубликованы на сайте посольства США в Киеве.
«Не путешествуйте на Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; тем, кто находится на Украине, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом», — говорится в сообщении.
22 января МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину. Также британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины.
В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий на Украине».