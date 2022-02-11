На Украине выступили за обсуждение в контактной группе по Донбассу вопроса обмена пленными

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы по Донбассу будут рассмотрены вопросы обмена пленными и открытия контрольно-пропускного пункта на линии разграничения.

«Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны», — приводит РИА Новости его слова.

Ермак добавил, что все стороны переговоров заинтересованы в проведении саммита в нормандском формате на уровне глав государств.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.