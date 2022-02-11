На Украине выступили за обсуждение в контактной группе по Донбассу вопроса обмена пленными

Короткая ссылка
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы по Донбассу будут рассмотрены вопросы обмена пленными и открытия контрольно-пропускного пункта на линии разграничения.
На Украине выступили за обсуждение в контактной группе по Донбассу вопроса обмена пленными
  • © president.gov.ua

«Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны», — приводит РИА Новости его слова.

Ермак добавил, что все стороны переговоров заинтересованы в проведении саммита в нормандском формате на уровне глав государств.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить