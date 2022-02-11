На Украине выступили за обсуждение в контактной группе по Донбассу вопроса обмена пленными
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«Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны», — приводит РИА Новости его слова.
Ермак добавил, что все стороны переговоров заинтересованы в проведении саммита в нормандском формате на уровне глав государств.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.