Басурин рассказал о дислокации подразделений ВСУ и наёмников в Донбассе

Короткая ссылка
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью RT рассказал, как республиканская разведка собирает данные на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также о вероятных действиях ВСУ в регионе.
Басурин рассказал о дислокации подразделений ВСУ и наёмников в Донбассе
  • Gettyimages.ru
  • © Gaelle Girbes

«Люди, которые живут в материковой части Украины, по большей части против того, что здесь происходит. Поэтому они всячески нам помогают собирать информацию. Не только по скоплению войск», — сообщил Басурин спецкору Илье Васюнину.

Он также показал на карте возможное расположение украинских войск у линии соприкосновения в Донбассе.

Басурин отметил, в регионе также появляются «помощники» — националисты и наёмники из ЧВК, которые выполняют «свои задачи».

Ранее Басурин сообщил, что Народная милиция зафиксировала передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Также в ДНР сообщили о прибытии в Донбасс иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить