Басурин рассказал о дислокации подразделений ВСУ и наёмников в Донбассе

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью RT рассказал, как республиканская разведка собирает данные на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также о вероятных действиях ВСУ в регионе.

«Люди, которые живут в материковой части Украины, по большей части против того, что здесь происходит. Поэтому они всячески нам помогают собирать информацию. Не только по скоплению войск», — сообщил Басурин спецкору Илье Васюнину.

Он также показал на карте возможное расположение украинских войск у линии соприкосновения в Донбассе.

Басурин отметил, в регионе также появляются «помощники» — националисты и наёмники из ЧВК, которые выполняют «свои задачи».

Ранее Басурин сообщил, что Народная милиция зафиксировала передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Также в ДНР сообщили о прибытии в Донбасс иностранных наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.