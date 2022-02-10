В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским вертолётом

Короткая ссылка
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на белорусскую территорию на расстояние до 400 м, после чего вернулся в Латвию.
В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским вертолётом
  • Legion-Media

«Сегодня, 10 февраля, около 12:20 (совпадает с мск) зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси», — говорится в сообщении.

По информации комитета, латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на территорию Белоруссии в районе населённого пункта Думаришки Браславского района Витебской области на расстояние 400 м, после чего вернулся обратно в Латвию.

В сообщении говорится, что это уже четвёртый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии за последние три месяца.

8 февраля в белорусском Госпогранкомитете заявили о нарушении латвийским самолётом Ан-2 государственной границы Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить