В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским вертолётом

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на белорусскую территорию на расстояние до 400 м, после чего вернулся в Латвию.

«Сегодня, 10 февраля, около 12:20 (совпадает с мск) зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси», — говорится в сообщении.

По информации комитета, латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на территорию Белоруссии в районе населённого пункта Думаришки Браславского района Витебской области на расстояние 400 м, после чего вернулся обратно в Латвию.

В сообщении говорится, что это уже четвёртый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии за последние три месяца.

8 февраля в белорусском Госпогранкомитете заявили о нарушении латвийским самолётом Ан-2 государственной границы Белоруссии.