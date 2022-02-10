В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским вертолётом
- Legion-Media
«Сегодня, 10 февраля, около 12:20 (совпадает с мск) зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси», — говорится в сообщении.
По информации комитета, латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на территорию Белоруссии в районе населённого пункта Думаришки Браславского района Витебской области на расстояние 400 м, после чего вернулся обратно в Латвию.
В сообщении говорится, что это уже четвёртый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии за последние три месяца.
8 февраля в белорусском Госпогранкомитете заявили о нарушении латвийским самолётом Ан-2 государственной границы Белоруссии.