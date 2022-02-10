Лавров сравнил заявления главы МИД Украины Кулебы с пропагандой Геббельса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с пропагандой руководителя Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом из-за заявлений о том, что Киев не будет вести диалог с Донбассом.

Соответствующее заявление Лавров сделал по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в Москве.

Лавров напомнил, что Кулеба «прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договорённостях не предусмотрен».

«Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса — или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха...» — сказал Лавров.

Он заявил, что Кулеба «на голубом глазу произносит ложь и отвергает то, что одобрено Советом Безопасности ООН», совершенно при этом не беспокоясь, что «Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одёрнут».

Ранее Кулеба на брифинге заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.