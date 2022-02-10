Токаев анонсировал подписание Казахстаном и Россией важных соглашений о партнёрстве

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным намерен подписать важные соглашения, касающиеся стратегического партнёрства.
Токаев анонсировал подписание Казахстаном и Россией важных соглашений о партнёрстве
  • РИА Новости

«Действительно, в ходе предстоящих переговоров мы планируем провести обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов... Будут подписаны важные соглашения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Токаева, стороны настроены на то, чтобы достичь конкретных результатов «в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях».

«Я полагаю, что здесь мы добьёмся искомых результатов», — сказал президент республики.

Ранее сообщалось, что Токаев 10—11 февраля совершит рабочий визит в Россию.

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