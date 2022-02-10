Токаев анонсировал подписание Казахстаном и Россией важных соглашений о партнёрстве
- РИА Новости
«Действительно, в ходе предстоящих переговоров мы планируем провести обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов... Будут подписаны важные соглашения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Токаева, стороны настроены на то, чтобы достичь конкретных результатов «в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях».
«Я полагаю, что здесь мы добьёмся искомых результатов», — сказал президент республики.
Ранее сообщалось, что Токаев 10—11 февраля совершит рабочий визит в Россию.