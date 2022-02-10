Премьер Литвы заявила, что ПЗРК Stinger поступят на Украину в ближайшие дни
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Об этом она сказала в ходе переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
«Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Шимоните.
При этом она выразила надежду, что Украине не придётся воспользоваться этими ПЗРК.
Ранее Министерство обороны Литвы заявило, что литовская и латвийская стороны намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.