Премьер Литвы заявила, что ПЗРК Stinger поступят на Украину в ближайшие дни

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из балтийской республики поступят на Украину в ближайшие дни.
Премьер Литвы заявила, что ПЗРК Stinger поступят на Украину в ближайшие дни
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Об этом она сказала в ходе переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Шимоните.

При этом она выразила надежду, что Украине не придётся воспользоваться этими ПЗРК.

Ранее Министерство обороны Литвы заявило, что литовская и латвийская стороны намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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