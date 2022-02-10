В Армении не рассматривают вопрос присоединения к Союзному государству России и Белоруссии

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что армянская сторона не рассматривает вопрос присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.
В Армении не рассматривают вопрос присоединения к Союзному государству России и Белоруссии
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«В повестке Армении нет такого вопроса. И если такого вопроса нет, то я считаю, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя объединение стран в рамках Союзного государства, описал перспективы вступления в союз Армении словами «деваться некуда».

Позднее из-за данного заявления белорусского посла в Ереване Александра Конюка вызвали в МИД Армении.

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