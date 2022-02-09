Посла Белоруссии вызвали в МИД Армении после высказываний Лукашенко о республике

Белорусского посла в Ереване Александра Конюка вызвали в МИД Армении в связи с недавними высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко о республике.

«Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашён в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», — цитирует ТАСС главу армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна.

Ранее Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву, комментируя объединение стран в рамках Союзного государства, описал перспективы вступления в союз Армении словами «деваться некуда».

В рамках интервью белорусский лидер задал риторический вопрос: «Вы что думаете, они кому-то нужны?»

Лукашенко также предположил, что впоследствии в состав Союзного государства войдут Казахстан, Украина, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. С Азербайджаном, по мнению президента, могут возникнуть сложности.