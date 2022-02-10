Постпред при ООН Гатилов не исключил провокаций со стороны Киева в отношении Крыма
«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации», — цитирует РИА Новости Гатилова.
По его словам, «призывы к таким опасным действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых безответственных украинских политиков».
Российский постпред подчеркнул, что Россия «не может игнорировать подобные высказывания и должна быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск на территорию Донецка, Луганска и Крыма.
Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.