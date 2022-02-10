Постпред при ООН Гатилов не исключил провокаций со стороны Киева в отношении Крыма

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Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Киева против россиян в Крыму. Об этом заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — цитирует РИА Новости Гатилова.

По его словам, «призывы к таким опасным ‎действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых ‎безответственных украинских политиков».

Российский постпред подчеркнул, что Россия «не может игнорировать ‎подобные высказывания и должна быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск на территорию Донецка, Луганска и Крыма.

Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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