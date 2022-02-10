Экс-глава МИД Климкин: Макрон хотел принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям

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Целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было желание принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям. Такое мнение выразил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.
Экс-глава МИД Климкин: Макрон хотел принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Макрон, конечно, хотел бы нас «нагнуть» на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям», — цитирует РИА Новости Климкина.

Он добавил, что Минские соглашения «никогда не сработают».

Ранее Макрон заявил, что Зеленский в ходе переговоров выразил приверженность соблюдению перемирия в Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что президент Франции ничего не навязывал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе переговоров 8 февраля.

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