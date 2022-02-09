Посол Ванин: власти Латвии словно проводят линию на сворачивание связей с Россией

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Власти Латвии проводят линию на сворачивание связей с Россией, заявил российский посол в Риге Михаил Ванин.
Посол Ванин: власти Латвии словно проводят линию на сворачивание связей с Россией
  • globallookpress.com

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной», — приводит ТАСС слова Ванина в интервью газете «Сегодня неделя».

По его словам, уже несколько лет заморожена работа совместной комиссии историков, межпарламентское сотрудничество находится «в подвешенном состоянии».

Он добавил, что ряд инициатив российской стороны в гуманитарной и мемориальной сферах искусственно тормозится.

Ранее американский сенатор-демократ Дик Дурбин вместе с группой коллег внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции, в которой приветствуется «мужество» прибалтийских государств, проявляемое ими в борьбе с «российской агрессией».

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