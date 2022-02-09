В ДНР заявили о нацеленности Украины на эскалацию в Донбассе

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Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил, что украинские власти под влиянием западных кураторов настроены на эскалацию ситуации в Донбассе.
В ДНР заявили о нацеленности Украины на эскалацию в Донбассе
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

«Не стоит забывать о фактической потере субъектности Украиной, что сделало её зависимой от решений, принимаемых извне. И сейчас очевидно, что решения эти принимаются всё же в пользу эскалации и наращивания антироссийской истерии», — цитирует его ТАСС.

По его словам, с учётом уже имеющегося опыта нужно быть готовыми к тому, что украинская сторона пойдёт на саботаж договорённостей, которые будут достигнуты на переговорах.

Вместе с тем Бидевка отметил, что Киев всё же можно принудить к выполнению взятых на себя обязательств.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым.

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